Dwayne Johnson, il cancello non si apre e The Rock lo scardina

L’attore, classe 1972, ha raccontato quanto accaduto suscitando ilarità nel numeroso pubblico che segue il suo profilo Instagram

Un imprevisto da risolvere in breve tempo per potere correre a lavoro, la stella di Hollywood ha deciso di ricorrere alla maniere forti, come documentato attraverso il suo profilo Instagram.

Dwayne Johnson: il racconto su Instagram approfondimento Coronavirus, The Rock e la sua famiglia positivi: "Ora stiamo bene" Anno dopo anno Dwayne Johnson ha scalato l’Olimpo della settima arte divenendo uno dei volti più celebri di sempre, non a caso è l’attore più seguito di Instagram grazie agli oltre 198.000.000 di follower che lo rendono il quarto account con il maggior numero di seguaci, prima di lui soltanto il profilo di Instagram, di Cristiano Ronaldo e di Ariana Grande (FOTO). Poche ore fa The Rock (FOTO) ha raccontato un imprevisto accaduto nei giorni scorsi condividendo una foto che ha ottenuto oltre 4.9000.000 like, questo l’inizio del racconto: “Non la mia ora migliore, ma un uomo doveva andare a lavoro. Abbiamo avuto un’interruzione della corrente a causa di temporali molto forti che hanno fatto si che il mio cancello non potesse aprirsi. Ho provato a oltrepassare il sistema idraulico per poter aprire i cancelli, cosa che di solita funziona quando parte la corrente, ma questa volta no”.