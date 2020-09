Coronavirus, The Rock e la sua famiglia positivi: "Ora stiamo bene"

L'attore ed ex star del wrestling Dwayne Douglas Johnson ha dichiarato di essere stato contagiato, e con lui anche la moglie e le due figlie. "Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto sopportare come famiglia", ha detto Johnson in un video postato su Instagram

"Adesso stiamo tutti bene" approfondimento Mel Gibson, l'attore ha avuto il coronavirus lo scorso aprile "Nel corso della mia vita - ha detto The Rock - mi è capitato di essere picchiato e preso a calci e ho affrontato sfide, ma risultare positivo al Covid-19 è molto diverso dal subire delle brutte ferite". L’attore, ex stella del wrestling, ha spiegato che lui e la sua famiglia erano risultati positivi circa tre settimane fa. Sia lui che la moglie, Lauren Hashian, avrebbero accusato pesantemente la patologia, mentre le figlie avrebbero presentato solo sintomi lievi. "Ma sono felice di dirvi, ragazzi - ha aggiunto Johnson - che adesso stiamo tutti bene. Siamo dall'altra parte. Non siamo più contagiosi. E siamo, grazie a Dio, sani e salvi".

"Rimanete in salute, amici miei" approfondimento Coronavirus, l'annuncio di Banderas: "Sono guarito" Nel post The Rock ha però voluto dedicare alcune parole di incoraggiamento a tutti i suoi fan: “Siate disciplinati. Rafforzate il vostro sistema immunitario. Impegnatevi per il vostro benessere. Indossate la mascherina. Proteggete la vostra famiglia. Siate scrupolosi quando incontrate persone in casa e a lavoro. Siate positivi. E prendetevi cura degli altri. Rimanete in salute, amici miei”.