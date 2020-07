Mel Gibson, l'attore ha avuto il coronavirus lo scorso aprile

Anche l’attore e regista Mel Gibson ha contratto il coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) lo scorso aprile ed è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles per le cure, dopo essere risultato positivo al test. Un agente del regista ha spiegato al magazine People che Gibson, 64 anni, è rimasto in ospedale per una settimana ed è stato curato con il farmaco Remdesivir. L'attore è poi totalmente guarito, risultando negativo ai test successivi, e ha sviluppato gli anticorpi.