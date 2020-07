L'attrice, in un lungo post su Instagram, ha rivelato di essere stata male per 3 settimane. Ora il suo test risulta negativo, ma ha ancora diversi sintomi come vomito e febbre. La 37enne pensa di aver contratto il virus l'unica volta in cui non ha indossato la mascherina

Anna Camp, la star della serie tv 'True Blood', ha avuto il Coronavirus. L’attrice ha raccontato pubblicamente come ha trascorso questo "periodo spaventoso", in un lungo post su Instagram, dal contagio fino alla guarigione. E, per farlo, ha aspettato di risultare definitivamente negativa all’ultimo test. Camp pensa di aver contratto il Covid-19 nell’unico giorno in cui, con le misure di sicurezza ormai allentate, non avrebbe indossato la mascherina (COVID-19: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).