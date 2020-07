Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 24 luglio. DIRETTA

Aumentano i contagi da coronavirus nel mondo: Stati Uniti e America Latina hanno superato entrambi quota 4 milioni di casi. Il Brasile da solo ne conta quasi 2,3 milioni. In Europa invece sono 3 milioni. Altri 306 contagi in 24 ore in Italia. Dieci i decessi. A Bologna individuato un nuovo focolaio in una residenza per anziani.