Coronavirus, in Germania un concerto per testare il contagio

Uno show di Tim Bendzko a Lipsia con 4mila volontari per uno studio su come si trasmette la malattia. L'iniziativa dell'università di Halle

La virologia può essere tremendamente rock. Almeno in Germania, dove l'università di Medicina di Halle, in Sassonia, ha scelto un modo decisamente originale per condurre un suo studio sulla trasmissione del coronavirus in diverse condizioni. Un concerto rock in un'arena da 4mila persone per studiare la diffusione del contagio del Covid-19 si terrà il 22 agosto nell'arena Quarterback Immobilien di Lipsia. A esibirsi sarà il cantante tedesco Tim Bendzko.