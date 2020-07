Usa 2020, Trump annulla convention repubblicana causa Covid

Il presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto accettare la nomination intervenendo a Jacksonville, in Florida. "Terrò ancora un discorso ma in una forma diversa", ha detto

Donald Trump dice definitivamente addio a una vera e propria convention repubblicana a fine agosto, quando avrebbe dovuto accettare la nomination alla Casa Bianca intervenendo a Jacksonville, in Florida. "Non è il momento giusto", ha detto riferendosi all'emergenza coronavirus. "Terrò ancora un discorso per accettare la nomination ma in una forma diversa", ha aggiunto (CORONAVIRUS, LE ULTIME NEWS - USA 2020, LA CORSA ALLA CASA BIANCA).