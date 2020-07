Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 25 luglio. LIVE

(

Cala la curva epidemica in Italia: 252 i nuovi positivi di ieri, 5 le vittime nelle ultime 24 ore. In calo anche i tamponi, che sono stati circa 53mila. In tutto ci sono ancora 46 pazienti in terapia intensiva. E ieri è stato un giorno record per il propagarsi della pandemia nel mondo, con oltre 284.000 casi totali e novemila morti. I dati più alti in Brasile e negli Stati Uniti. Numeri in aumento anche in Europa.