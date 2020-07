Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 26 luglio. LIVE

(

IL BOLLETTINO

) . Numeri in aumento in Europa: in Romania 1.284 contagi da ieri

Ieri 275 positivi e 51mila tamponi effettuati. Scendono ancora le terapie intensive, cinque le vittime. Nessun decesso in Lombardia per il secondo giorno di seguito. La Gran Bretagna prosegue con le riaperture, mentre la Catalogna chiude i locali notturni. California nuovo epicentro negli Stati Uniti. In Brasile il presidente Bolsonaro sarebbe negativo al test.