Caso camici, le tappe dell’inchiesta su Attilio Fontana e il cognato

5/15 ©Fotogramma

Grazie al racconto di un dipendente di Aria, l'inviato di Report cerca di ricostruire l'iter del contratto di acquisito sottoscritto il 16 aprile e a maggio intervista Dini, che spiega di "non aver mai preso un euro da Aria". "Io non ero in azienda durante il Covid - aggiunge Dini - chi se n’è occupato ha male interpretato la cosa, ma poi dopo io sono tornato, me ne sono accorto e ho immediatamente rettificato tutto perché avevo detto ai miei che doveva essere una donazione"