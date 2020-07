Fontana avrebbe voluto "risarcire" il cognato

Sia Dini che Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria (che poi ha chiesto di essere sollevato dal ruolo), sono indagati per turbata libertà nella scelta del contraente e in concorso con Fontana anche per frode. Intanto, come anticipato dal Corriere della Sera, i pm fonderebbero anche su alcuni movimenti di denaro le loro ipotesi investigative, a partire dall'idea che Fontana conoscesse l'operazione di acquisto dei camici dalla Dama Spa fin dall'inizio. Il governatore - stando alle indagini - avrebbe voluto in qualche modo 'risarcire' il cognato per l'acquisto non andato a buon fine e trasformato in donazione per questioni di opportunità - nel momento in cui un'inchiesta giornalistica aveva messo gli occhi sulla vicenda - trasferendogli una grossa somma da un conto estero. Un altro punto su cui si concentrano i pm sono inoltre i 25mila pezzi (dei 75mila totali) che Dini avrebbe ritirato dal pacchetto destinato ad Aria per piazzarli su libero mercato: nel venire meno al contratto stipulato con la Regione (che poi si fosse trasformato in donazione stornando la fattura sarebbe un fatto secondario) c'è un elemento che gli inquirenti reputano interessante.