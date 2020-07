Caso camici, l'ex dg di Aria sarà interrogato dai pm di Milano

Filippo Bongiovanni, che ha chiesto ai magistrati di essere sentito, è indagato nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro, poi in parte trasformata in donazione, da parte di Dama, società di cui la moglie del governatore Attilio Fontana detiene una quota e di cui è titolare il cognato Andrea Dini

Sarà presto interrogato dai pm di Milano Filippo Bongiovanni, l'ormai ex dg di Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, indagato nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici e altro materiale, poi in parte trasformata in donazione, da parte di Dama, società di cui la moglie del governatore Attilio Fontana detiene una quota e di cui è titolare il cognato Andrea Dini, anche lui indagato per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

L'interrogatorio e le indagini

Bongiovanni ha chiesto ai magistrati di essere ascoltato e in queste ore gli inquirenti sono in contatto con la difesa per organizzare l'interrogatorio. Nel frattempo, nell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, gli investigatori del Nucleo speciale di polizia valutaria stanno analizzando il materiale sequestrato con le acquisizioni in Aria e in Regione dei giorni scorsi, tra cui tantissime email e comunicazioni ritrovate nei dispositivi informatici. Comunicazioni relative all'affidamento diretto della fornitura di camici.