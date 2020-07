Caso camici Lombardia, indagini: non fu una donazione

Non sarebbe stata una donazione, ma una fornitura quell'offerta di camici e altro materiale per un valore di 513 mila euro, durante l'emergenza Covid, da parte della Dama, società gestita dal cognato del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. È questo uno dei primi dati acquisiti nell'inchiesta della Procura di Milano, che da ieri vede indagati per il reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente proprio il cognato del presidente lombardo, Andrea Dini, e il dg di Aria Spa, la centrale acquisti della Regione, Filippo Bongiovanni. Previste per oggi altre audizioni di testimoni davanti ai pm, che ieri hanno ascoltato l'assessore regionale Raffaele Cattaneo e il presidente di Aria, Francesco Ferri.

Acquisiti documenti in Regione

Sempre nella giornata dell’8 luglio, i militari del Nucleo Speciale di Polizia valutaria, su delega della procura, si sono recati presso la sede di Regione Lombardia per acquisire la documentazione relativa ai contratti di fornitura di camici nel pieno dell'emergenza Covid da parte della Dama spa, società di cui anche la moglie del governatore Fontana detiene una quota.

Le indagini

Dai primi elementi acquisiti, tra cui fatture, nota di credito, documento di offerta, storno delle fatture, ma anche da dichiarazioni raccolte, sarebbe emerso che l'offerta di Dama ad Aria e il successivo ordine non era una donazione, ma un contratto di fornitura. Il sospetto degli inquirenti è che la trasformazione della fornitura in donazione sarebbe stata simulata e sarebbe avvenuta solo perché la trasmissione 'Report' aveva iniziato ad interessarsi alla vicenda. Tanto che gli inquirenti legano lo storno delle fatture del 22 maggio ad una precedente intervista del 15 maggio di 'Report' a Fontana. Anche se in quel frangente non sarebbero state poste domande dirette sul caso ma più di 'ampio respiro'.

I pm stanno indagando anche sul fatto che le mascherine poi effettivamente fornite erano meno di quelle ordinate e che lo storno delle fatture riguardava una cifra inferiore rispetto a quella pattuita. Agli atti sarebbe anche stato acquisito il documento dell'offerta della fornitura di Dama che riportava la firma di Dini, il quale aveva spiegato a 'Report' di essere intervenuto solo in un secondo momento per rettificare "tutto perché avevo detto ai miei che doveva essere una donazione". C'è un altro punto 'chiave' dell'indagine: Dama doveva o meno sottoscrivere il 'patto di integrità' per i contratti regionali, con conseguente dichiarazione sul conflitto di interesse per la presenza nella società di rapporti di parentela col governatore? Da quanto è stato spiegato, nei rapporti con la pubblica amministrazione è obbligatorio.