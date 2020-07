Caso camici, perquisizione della guardia di finanza in sede “Dama spa”

I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della guardia di finanza, su delega della Procura di Milano, hanno effettuato perquisizioni presso la “Dama spa”, l'azienda di cui è amministratore delegato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana , e che è al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi tra gli indagati. Da quanto si è appreso, le Fiamme Gialle erano in cerca di elementi probatori relativi alla mancata consegna di 25mila camici avvenuta dopo che la fornitura di 75mila pezzi si trasformasse, nelle intenzioni dichiarate, in donazione ( LE TAPPE DELL'INCHIESTA ).

Le indagini su “Dama spa”

Da quanto si è appreso, le Fiamme Gialle hanno anche controllato se la partita di camici fosse ancora nel magazzino dell'azienda. Secondo la ricostruzione, il cognato di Fontana avrebbe tentato di rivenderli, senza esserci riuscito, a una Rsa del varesotto per 9 euro ciascuno. La trasformazione della fornitura in donazione ha avuto parere negativo dell'ufficio legale di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, e per tanto l'ordine senza gara che prevedeva la consegna di 75mila camici non è stato completato in quanto ne sono stati consegnati solo 50mila. Con un bonifico da 250mila euro provenienti dal suo conto in svizzera, poi bloccato come operazione sospetta dalla Banca d'Italia e segnalata ai pm, Fontana ha cercato di risarcire il cognato per il mancato introito che sarebbe derivato dalla fornitura non andata a buon fine per il conflitto di interessi.