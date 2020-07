Caso Camici, verifiche della procura su conto in Svizzera di Fontana

Il governatore sarà oggi al Pirellone per il Consiglio regionale. "Siamo tranquilli", ha affermato il suo legale

Verifiche della Procura di Milano sul conto in Svizzera del governatore lombardo Fontana. Soldi ereditati dalla madre serviti per il bonifico da cinque milioni di euro al cognato dal quale è partita l'inchiesta sui camici alla Regione. Fontana sarà oggi al Pirellone per il Consiglio regionale. "Siamo tranquilli", afferma il legale del governatore della Lombardia. (LE TAPPE DELL'INCHIESTA)

Le verifiche della Procura

Sono un atto dovuto le verifiche della procura di Milano sui conti svizzeri di Fontana. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta che vede il governatore accusato di frode per la fornitura di camici, poi trasformata in donazione, da parte dell'azienda del cognato. Secondo quanto anticipato da alcuni quotidiani, e confermato all'ANSA, si tratta di soldi 'scudati' nel 2015 provenienti da due trust aperti 10 anni prima alle Bahamas dalla madre ed ereditati alla sua morte dal futuro governatore. Risorse dichiarate, su cui ora i magistrati effettueranno gli accertamenti del caso, dal momento che l'indagine sui camici è scattata proprio da un bonifico del presidente al cognato da 250mila euro.