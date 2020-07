Caso camici, oggi Attilio Fontana riferisce in Consiglio regionale

Così il governatore: "Risponderò alle troppe false ricostruzioni create ad arte in queste settimane per danneggiare me e la giunta che presiedo per mero opportunismo politico"

"Oggi ore 10.30 rispondo. Intervengo in Consiglio Regionale per rispondere alle troppe false ricostruzioni create ad arte in queste settimane per danneggiare me e la giunta che presiedo per mero opportunismo politico". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, indagato per frode in pubbliche forniture nella vicenda dei camici. "Le notizie uscite in questi giorni avrebbero dovuto porre fine alle polemiche. In molti mi avete espresso solidarietà, vicinanza e finanche ringraziamenti. Altri purtroppo stanno travisando i fatti e, come al solito, in questa Regione lo scarso contenuto politico delle opposizioni porta a ricostruzioni fantasiose della realtà per attaccare la giunta che con orgoglio presiedo", aggiunge Fontana, chiudendo con l'hashtag "Mai mulà! #ForzaLombardia. Il governatore è indagato nell'ambito dell'inchiesta su una fornitura di camici da parte di Dama spa ad Aria (la centrale acquisti della Regione). (LE TAPPE DELL'INCHIESTA)

La vicenda

Dama spa (società del cognato di Fontana) aveva ricevuto un appalto da 513mila euro per la fornitura di dispositivi di protezione, che poi era stato trasformato in una donazione con il governatore che aveva girato un bonifico da 250mila euro al cognato, dopo che la trasmissione tv Report aveva acceso i fari sulla vicenda.

La linea dell'avvocato

La linea dell'avvocato del presidente lombardo è chiara, "Fontana non ha tenuto alcuna condotta di reato", ma le opposizioni in Lombardia sono partite subito all'attacco, chiedendo che il governatore riferisse in aula. "Il Movimento 5 stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia al presidente Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula", ha dichiarato il capogruppo del M5s in Consiglio regionale, Massimo De Rosa. Duro anche il commento del capogruppo del Pd, Fabio Pizzul: "Fontana ha molte cose da chiarire, alla magistratura prima di tutto e su questo naturalmente noi non vogliamo intervenire, ma anche ai cittadini lombardi, a cui deve spiegare perché ha dichiarato che di questa vicenda non sapeva nulla mentre le cose starebbero in maniera diversa". L'esponente dem rilancia poi sulla necessità di avviare la commissione d'inchiesta del Consiglio regionale sulla gestione dell'emergenza covid in Lombardia; commissione bloccata da settimane a causa dei veti incrociati di maggioranza e opposizioni.