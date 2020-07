Il presidente lombardo, indagato per frode nelle pubbliche forniture, su Facebook: "Non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici". Il leader della Lega Matteo Salvini scende in campo: "Giustizia alla Palamara, ne abbiamo abbastanza di queste indagini a orologeria e a senso unico"

"Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici". Si difende così, con un post su Facebook, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, indagato per frode nelle pubbliche forniture nell'inchiesta sull'acquisto di 75mila camici da parte della Regione Lombardia dalla ditta del cognato. Intanto per difendere il governatore lombardo scende in campo il leader della Lega Matteo Salvini: "Ne abbiamo abbastanza di queste indagini a orologeria e a senso unico. La Lombardia, i suoi morti e le sue istituzioni meritano rispetto, siamo stufi”.

Salvini: “Giustizia alla Palamara” leggi anche Inchiesta camici, Fontana indagato per "frode in pubbliche forniture" Nel suo post su Facebook Fontana si dice “emotivamente coinvolto dall'abbraccio di solidarietà e di stima che mi avete manifestato per tutto il giorno. Centinaia di telefonate, migliaia di messaggi mi hanno supportato in queste ore in cui anche manifeste maldicenze hanno avuto facile vetrina”. Salvini parla di "vergogna” e di “giustizia alla Palamara”, facendo riferimento all’ex pm di Roma accusato di corruzione in merito a nomine e assegnazioni di posizioni nelle procure. Salvini accusa la magistratura e torna a parlare di riforma della giustizia: “Quando la Lega tornerà al governo, la riforma della giustizia è la prima cosa che farà", attacca il leader del Carroccio. È un “dovere morale per il futuro del Paese”. E riguardo all'inchiesta della Procura di Pavia sull'accordo tra il Policlinico San Matteo e l'azienda Diasorin per i test sierologici anti-Covid - in alcune chat tra amministratori sarebbe uscito il nome di Salvini - commenta: - "A me della chat non me ne frega un accidente. C'è un'inchiesta su persone serie dell'ospedale di Pavia? Secondo me è una vergogna”.