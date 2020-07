Coronavirus Lombardia, indagati i vertici del San Matteo e di Diasorin

L'inchiesta riguarda l'accordo tra l'ospedale pavese e la società piemontese per l'effettuazione dei test sierologici Covid. A darne notizia è stata poco fa la stessa Procura

I vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin sono indagati dalla Procura della Repubblica di Pavia nell'ambito di un'inchiesta sull'accordo tra l'ospedale pavese e la società piemontese per l'effettuazione dei test sierologici Covid. A darne notizia è stata poco fa la stessa Procura la quale ha disposto diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti dei diversi soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal pm Paolo Mazza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)