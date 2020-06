Lombardia sospende fornitura test Diasorin dopo sentenza Tar

Lo ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: “Il test è stato scelto in un momento di emergenza, perché aveva alcune caratteristiche particolari, poi abbiamo attivato una gara per aprirci anche ad altri fornitori di test ematici”, ha dichiarato

In attesa delle decisioni della magistratura, la Regione Lombardia ha sospeso la fornitura dei test sierologici Diasorin. A comunicarlo è stato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la discussione di una mozione del M5s, in cui si chiedeva "la revoca dell'affidamento diretto" a Diasorin della "fornitura di test per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2" dopo che il Tar aveva annullato l'accordo di collaborazione tra l'Irccs Policlinico San Matteo e l'azienda stessa.