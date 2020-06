Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi. DIRETTA

Alle 8,30 inizia la sessione d'esame, esclusivamente orale, per oltre 500mila studenti. Per i maturandi si tratterà del primo ritorno all’interno degli edifici scolastici dalla fine di febbraio, quando le lezioni furono sospese per via dell’emergenza coronavirus. Gli auguri di Conte: siate protagonisti di una Italia migliore. Diminuiscono i nuovi contagi nel nostro Paese, ma la Lombardia resta l'osservato speciale: 143 i casi nelle ultime 24 ore. Terapie intensive sotto quota 200