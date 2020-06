Coronavirus, nuova ondata di contagi nel Sud degli Usa

Florida, Texas e Arizona hanno fatto registrare un aumento giornaliero record, con oltre 2mila nuovi casi in ognuno dei tre Stati. Il virologo Anthony Fauci: "Non vedo Trump da due settimane". In Brasile quasi 35mila nuove infezioni in un giorno

Nuova ondata di contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE) nel Sud degli Stati Uniti. Almeno tre Stati Usa registrano un aumento giornaliero record di casi: Florida, Texas e Arizona, tra i primi a riaprire dopo il lockdown. In Florida sono state registrate 2.783 infezioni nelle ultime 24 ore, in Texas 2.622 e in Arizona 2.392. Gli Stati Uniti registrano almeno 116.854 morti su almeno 2.134.973 di contagiati, secondo i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. Intanto il virologo Anthony Fauci, membro della task force sul coronavirus, in un'intervista a Npr ha detto di non parlare con il presidente Donald Trump da due settimane. Secondo Fauci, l’aumento dei casi dipende dal comportamento dei singoli che non rispettano le linee guida.