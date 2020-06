Il governo vuole “farsi trovare pronto" all'utilizzo delle risorse europee che verranno stanziate dal Recovery fund "e ho già avviato un'ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere preparato un Recovery Plan che l'Italia presenterà a settembre”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte durante la sua informativa alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo di venerdì, 19 giugno ( CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE ). Quando il progetto sarà più definito, ha assicurato Conte, "verrò doverosamente in Parlamento per riferire dei suoi contenuti pronto a raccogliere proposte e suggerimenti". Il premier ha poi auspicato “piena coesione anche sul piano nazionale”.

Conte: "Basta compromessi al ribasso in Ue"

approfondimento

Recovery Fund, chi finanzia il piano di ripresa Ue post coronavirus

Conte spiega che quello del Consiglio Ue è un incontro solo “consultivo” e che “prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell'Italia". Sulla decisione che attende il Consiglio Ue il premier ha sottolineato: "Non possiamo permetterci liturgie e compromessi al ribasso, non lo permettono le vittime del Covid e le famiglie, i giovani e le imprese che affrontano le conseguenze economiche e sociali. Per questa ragione politica e morale tutti gli stati membri sono chiamati a decisioni di alto profilo".

"Consiglio Ue non si discosti dalla proposta della Commissione"

L'Italia - ha aggiunto Conte - chiede che in sede di Consiglio Ue "non ci si discosti dalla proposta della Commissione quanto al volume delle e rimanendo fermo il principio del finanziamento straordinario a lungo termine", ha aggiunto Conte, spiegando comunque che “le posizioni degli stati membri sono ancora distanti su più punti nonostante i progressi degli ultimi mesi".

"Su Recovery fund abbiamo convinto anche i più dubbiosi"

Il premier ha rivendicato l’azione del suo governo nelle trattative in sede europea: “Ora non discutiamo né sul se, né sull'emissione del debito comune: stiamo discutendo dell'entità del fondo. È un successo per tutti noi e per il nostro Paese: abbiamo convinto anche i più dubbiosi che questa è la strada giusta". Ha continuato Conte: "In queste settimane sono in gioco la reputazione, un miglior futuro dell'Europa e dei suoi stati membri”. Il premier chiede uno “spirito di piena coesione anche sul piano nazionale perché la sfida non rechi all'Italia il doppio danno di vederla perdere la sfida europea e quella, forse più difficile, di vedere riformare alcune criticità”. Il premier ha ribadito: “Coesi in Italia per cogliere subito e per intero l'opportunità che l'Europa offre a se stessa e ai Paesi più colpiti dal Covid”.

Lega e Fdi lasciano l'Aula

La tensione con l'opposizione resta però alta. La Lega e Fdi hanno deciso di abbandonare l'Aula della Camera dopo l'informativa di Conte. Le due forze del centrodestra criticano così la decisione del presidente Fico di non consentire un voto sull'intervento del premier.