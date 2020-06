Coronavirus, in Svezia raggiunti i 5mila morti

Continuano a crescere i morti da coronavirus in Svezia. Il Paese scandinavo che ha scelto la linea del contenimento senza lockdown ha superato quota 5 mila decessi, toccando i 5.041, poco meno di un decimo delle 54.562 persone risultate positive dall’inizio della pandemia ( AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE ).

Contenimento soft senza lockdown

Sono numeri destinati a fare discutere proprio per la strategia adottata dal governo di Stoccolma, che a differenza della maggioranza degli altri Paesi ha optato per un approccio 'soft', rifiutandosi di chiudere tutto ma puntando sul distanziamento sociale e il senso di responsabilità dei cittadini. Un modello che ha già suscitato molte critiche, in patria e all'estero, e su cui anche lo stesso governo ha fatto una parziale marcia indietro.