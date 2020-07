10/15 ©Getty

Un altro aspetto da tenere bene in considerazione è il controllo dei sintomi: in caso di febbre, mal di gola, raffreddore, tosse, difficoltà a respirare, perdita di gusto e olfatto, l'indicazione è di restare in casa evitando il contatto con altre persone e di chiamare il proprio medico. Quando possibile, è bene in caso di malanno tossire o starnutire nel gomito oppure in un fazzoletto usa e getta che dovrà essere immediatamente buttato in un contenitore con un coperchio

