Estate 2020, i cibi e le bevande più sani per i bambini. FOTO

Varietà, compagnia e partecipazione: ecco i 3 ingredienti per il "mangiare sano". "Puntate alla varietà nei tipi di verdura e di pesce, ancora scarso sulle tavole delle famiglie. Consumate i pasti insieme e coinvolgete i figli nella spesa, non per consentire loro di comprare merendine - dice il presidente della Sipps - ma per incuriosirli delle tantissime verdure e degli infiniti alimenti che non hanno mai provato. Infine fatevi aiutare dai bambini in cucina, potrebbero riservarvi piacevoli sorprese"