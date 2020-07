Dieta chetogenica, come funziona? Il menù settimanale d'esempio

L’impatto della dieta chetogenica sull’organismo

Di solito è possibile stimolare la chetosi dopo aver assunto per un paio di giorni una quantità di carboidrati di circa 20-50 grammi, anche se non mancano delle eccezioni in tal senso. È necessario sottolineare che questa condizione è tossica per il corpo, che provvede allo smaltimento dei corpi chetonici attraverso la via renale. La dieta chetogenica ha un grande impatto sull’organismo e inizialmente era usata per ridurre le crisi epilettiche nei pazienti che non rispondevano ai farmaci. È possibile seguirla per ridurre il peso corporeo, ma di solito viene proposta solo per brevi periodi di tempo (non più di qualche settimana). Inoltre, non bisogna mai scordare che non si tratta di un regime semplice da seguire: basta aumentare di poco la quantità di carboidrati introdotta per interrompere la chetosi e indurre l’organismo a tornare a usare gli zuccheri come fonte energetica principale. Talvolta, prima di raggiungere lo stato di chetosi le persone che seguono questo regime alimentare sperimentano sintomi come nausea, stitichezza, stanchezza e difficoltà respiratorie. Gli esperti sottolineano che, per il momento, non esistono prove del fatto che sul lungo periodo la dieta chetogenica permetta di ottenere dei risultati migliori rispetto a quelli ottenibili seguendo un’alimentazione bilanciata.