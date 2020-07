Coronavirus Regno Unito, quarantena per chi rientra dalla Spagna

Il governo britannico è stato criticato dalla penisola iberica e dagli stessi cittadini inglesi per la velocità con cui ha introdotto il provvedimento. "Non dobbiamo scusarci", ha replicato a Sky News il ministro degli Esteri di Londra, Dominic Raab. Il tour operator Tui ha cancellato tutti i voli per la Spagna previsti oggi

La decisione del governo britannico di imporre la quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Spagna - dove aumentano i timori di una seconda ondata di Covid-19 - ha scatenato critiche sia nella penisola iberica che tra i turisti britannici già sulle coste spagnole, costretti a un nuovo confinamento al ritorno.

Raab a Sky News: "Non dobbiamo scusarci"

Il ministro degli Esteri di Londra, Dominic Raab, ha difeso la scelta del ministero dei Trasporti sottolineando che l'esecutivo "non deve scusarsi". "I dati arrivati dalla Spagna venerdì ci hanno mostrato un forte aumento dei casi nel Paese e abbiamo preso una decisione il più velocemente possibile, il rischio è una potenziale seconda ondata e un altro lockdown", ha spiegato Raab in un'intervista a Sky News.

La velocità del provvedimento

L'opposizione laburista ha criticato il provvedimento, entrato in vigore alla mezzanotte di sabato 25 luglio, definendolo "disorganizzato" dopo che è emerso come lo stesso ministro dei Trasporti, Grant Shapps - in vacanza in questi giorni proprio in Spagna - sia stato colto di sorpresa dalla velocità con cui, nell'arco di appena 24 ore, è stata presa la decisione dell'obbligo di autoisolamento.

Tour operator cancella tutti i voli di oggi

Di conseguenza il maggior tour operator nel Regno Unito, Tui, ha cancellato tutti i voli in partenza oggi per la Spagna continentale e le isole Canarie. La società ha fatto sapere di essere "incredibilmente delusa" dallo scarso preavviso dato dal governo che ha introdotto la misura proprio nel fine settimana, quando molti turisti britannici sono in viaggio. Tui lamenta anche la "confusione e incertezza" creata da Londra, puntando il dito sul fatto il fatto che la raccomandazione del ministero degli Esteri a non recarsi in Spagna riguarda solo la parte peninsulare del Paese e non le isole Baleari e Canarie, incluse pero' comunque nell'obbligo di quarantena all'ingresso. Tui ha fatto sapere che sta valutando se mantenere o cancellare anche i voli per la Spagna previsti domani.