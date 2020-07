Coronavirus, oltre 16 milioni di casi nel mondo

Il numero totale delle vittime è arrivato a oltre 644mila. Negli Stati Uniti 68mila casi nell'ultimo giorno: il totale sfiora i 4 milioni e 180mila. Situazione critica in Brasile, dove per il quarto giorno consecutivo si sono registrati oltre 50mila nuove infezioni in 24 ore. Il regime nordcoreano ha fatto sapere che il caso sospetto è quello di una persona fuggita in passato in Corea del Sud e rientrata di recente nel Paese

La Corea del Nord ha reso noto di avere individuato il primo "caso sospetto" di Covid-19. Lo ha reso noto l'agenzia Kcna, aggiungendo che si tratta di una persona fuggita in passato in Corea del Sud e rientrata recentemente nel Paese. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha convocato una riunione d'emergenza del politburo per esaminare la situazione.

Brasile, quarto giorno consecutivo con oltre 50mila casi

approfondimento

Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata

Continua a preoccupare la situazione in Brasile: il Paese sudamericano ha registrato nelle ultime 24 ore 51.147 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del quarto giorno consecutivo che nel Paese i contagi superano quota 50mila in sole 24 ore. Secondo i dati del ministero della Sanità, il bilancio complessivo delle infezioni sale così a 2,39 milioni. Allo stesso tempo, vi sono stati ulteriori 1.211 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 86.449 vittime. Per il Brasile questa è stata una settimana record, con ben 321.623 nuovi casi, ha sottolineato il ministero.

Perù, oltre 18mila vittime

Il Perù ha superato oggi la soglia delle 18mila vittime. Stando alle cifre fornite dal ministero della Sanità di Lima, i pazienti ospedalizzati hanno battuto un nuovo record, proprio nella stessa settimana in cui hanno riaperto i battenti i ristoranti, nell'ambito del graduale processo di allentamento delle restrizioni decise dal governo. Nelle ultime 24 ore, i decessi sono stati 187 per arrivare ad un totale di 18.030 vittime. Il bilancio complessivo delle infezioni tocca a quasi 380mila casi, con un 3.923 nuovi contagi in un solo giorno. Secondo il rapporto del governo, le persone ricoverate in ospedale con coronavirus sono ormai 13.043, 127 più del giorno prima. Le progressive riaperture puntano a rimettere in moto un'economia collassato, che ha segnato una contrazione del 17% nei primi cinque mesi dell'anno.