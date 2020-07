Coronavirus, stretta di Regioni e Comuni per prevenire i focolai. FOTO

5/12 ©LaPresse

Il Lazio annuncia test per chi torna in pullman dai Paesi a rischio per contenere i casi d'importazione, in particolare dalla Romania. In questi giorni infatti in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina

