Coronavirus, caso sospetto in Nord Corea: Kim dichiara allerta massima

La decisione è stata presa in una riunione d'urgenza dell'ufficio politico del partito comunista. La città di Kaesong, al confine con la Corea del Sud, è in lockdown

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato "allerta massima" per il coronavirus, dopo la scoperta del primo "caso sospetto" nel Paese ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ). La decisione è stata presa in una riunione d'urgenza dell'ufficio politico del partito comunista, come ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale Kcna.

La situazione in Corea del Nord

A inizio luglio, Kim Jong-un era riapparso in tv per celebrare il "brillante successo" del suo governo nella lotta contro il coronavirus. La Corea del Nord non ha mai ufficialmente registrato contagi nel suo territorio, ma ci sono dubbi sulla veridicità del dato e sulla capacità di contenimento della pandemia da parte del regime. Nella capitale Pyongyang, secondo fonti diplomatiche citate dalla Cnn, le persone indosserebbero le mascherine protettive e sarebbero da tempo in atto alcune misure di distanziamento sociale.