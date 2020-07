Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono il 7,7% su 1.852 persone testate i lavoratori dell'Atm, la società che gestisce i trasporti milanesi, risultati positivi agli anticorpi da Coronavirus nell'ambito del test sierologico effettuato a maggio e realizzato per conto del Comune di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:25 - A Milano positivo il 7,7% dei lavoratori dei mezzi pubblici



Sono il 7,7% su 1.852 persone testate i lavoratori dell'Atm, la società che gestisce i trasporti milanesi, risultati positivi agli anticorpi da Coronavirus nell'ambito del test sierologico effettuato a maggio e realizzato per conto del Comune di Milano. L'infezione da Covid-19 ha interessato, durante la prima fase epidemica, il 7,7% dei lavoratori della Azienda Trasporti Milanesi che si sono volontariamente sottoposti a test. L'età dei partecipanti allo studio - che erano prevalentemente conducenti dei mezzi di superficie rimasti in attività durante l'intera prima fase epidemica - era compresa tra i 36 e i 51 anni. I casi positivi al test immunocromatografico sono stati 142. Delle 100 partecipanti di sesso femminile ne sono risultate positive nove. Nei partecipanti al di sotto dei 45 anni d'età la percentuale di positivi (5.7%) è risultata inferiore a quella riscontrata in quelli con più di 45 anni (9.8%). Il 35,2% dei partecipanti allo studio che sono risultati positivi agli anticorpi (50/142) non ha riferito alcun sintomo compatibile con Covid-19 nei mesi precedenti al test.