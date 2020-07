Coronavirus, in Lombardia secondo giorno consecutivo senza decessi

Per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi legati al Covid in Lombardia. È quanto emerge dai dati comunicati oggi dalla Regione. Il totale complessivo delle vittime è 16.801. Sono 79, invece, su 10.725 tamponi eseguiti, i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore. Di questi, 30 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 18 sono risultati “debolmente positivi”. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, giunti a 13, quattro in meno rispetto a ieri. Sono 148 (+4) i pazienti in cura negli altri reparti. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Dei 79 casi totali, 25 sono stati rilevati a Milano, di cui 12 in città. A Bergamo si registrano 19 nuovi positivi, 16 a Brescia. Sette contagi a Mantova, due a Lodi, Como e Monza e Brianza. Nessun nuovo caso a Cremona, Sondrio e Pavia.