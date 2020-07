Coronavirus Brescia, 16 nuovi casi: positivi raddoppiati in 24 ore

Le persone in isolamento domiciliare sono 264, mentre sono 15 i guariti odierni. Non si registrano invece decessi

L'altalena dei numeri dei contagi non si ferma e continua ad oscillare in provincia di Brescia, facendo segnare un nuovo record settimanale di contagiati: i positivi contati nelle ultime 24 ore sono 16, più del doppio rispetto a quelli di venerdì (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - I DATI IN REGIONE). Rimangono invariati gli isolamenti domiciliari fermi a 264 mentre i guariti con doppio tampone negativo sono saliti di 15 unità arrivando a 10970. Nessun nuovo decesso nella provincia, con la conta dei decessi ferma a 2.530 nel Bresciano.