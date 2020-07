Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'altalena dei numeri dei contagi non si ferma e continua a oscillare in provincia di Brescia, facendo segnare un nuovo record settimanale di contagiati: i positivi contati nelle ultime 24 ore sono 16, più del doppio rispetto a quelli di venerdì. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:23 - A Brescia 16 nuovi contagi: positivi raddoppiati in 24 ore

L'altalena dei numeri dei contagi non si ferma e continua a oscillare in provincia di Brescia, facendo segnare un nuovo record settimanale di contagiati: i positivi contati nelle ultime 24 ore sono 16, più del doppio rispetto a quelli di venerdì. Rimangono invariati gli isolamenti domiciliari fermi a 264 mentre i guariti con doppio tampone negativo sono saliti di 15 unità arrivando a 10.970. Nessun nuovo decesso nella provincia.

8:18 - In Lombardia secondo giorno consecutivo senza decessi

Per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi Lombardia. È quanto emerge dai dati comunicati dalla Regione. Il totale complessivo delle vittime è 16.801. Sono 79, invece, su 10.725 tamponi eseguiti, i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore. Di questi, 30 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 18 sono risultati “debolmente positivi”. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, giunti a 13. Sono, invece, 148 i pazienti in cura negli altri reparti.