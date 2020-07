Coronavirus Milano, in metro senza mascherina: multe da 400 euro

Le persone multate sono state tredici. A far scattare le sanzioni è stata la polizia, impegnata ieri sera in una serie di controlli alla stazione di Porta Garibaldi

Tredici persone sono state multate a Milano dopo essere state sorprese in metropolitana senza mascherina, obbligatoria nei luoghi chiusi e pubblici a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). A far scattare le sanzioni è stata la polizia, impegnata ieri sera in una serie di controlli alla stazione di Porta Garibaldi MM2. La contravvenzione è di 400 euro, che scendono a 280 se pagata entro cinque giorni.