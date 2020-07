Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I nuovi casi nella provincia di Milano sono 13, di cui 10 in città; a Bergamo 25; a Brescia nove; a Como tre; a Cremona due; a Lecco uno; nessuno a Lodi; a Mantova uno; in Monza e Brianza sei; a Pavia uno; a Sondrio due; a Varese otto

Zero decessi e 74 nuovi casi in 24 ore in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 8.057, con un totale complessivo di 1.261.557. I guariti/dimessi registrano un totale complessivo di 72.349 (+78), con 70.471 guariti e 1.878 dimessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:31 - In Lombardia 74 nuovi casi e zero decessi in 24 ore



Zero decessi e 74 nuovi casi in 24 ore in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 8.057, con un totale complessivo di 1.261.557. I guariti/dimessi registrano un totale complessivo di 72.349 (+78), con 70.471 guariti e 1.878 dimessi. Rimane a 16.801 il totale dei decessi. Nel dettaglio, i nuovi casi nella provincia di Milano sono 13, di cui 10 in città; a Bergamo 25; a Brescia nove; a Como tre; a Cremona due; a Lecco uno; nessuno a Lodi; a Mantova uno; in Monza e Brianza sei; a Pavia uno; a Sondrio due; a Varese otto.