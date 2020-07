Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quarto giorno consecutivo senza decessi e sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi in Lombardia. Invece, 34 i nuovi casi positivi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Quarto giorno consecutivo senza decessi e sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi in Lombardia. Dei 34 nuovi casi positivi, con 3.992 tamponi effettuati (1.265.549 in totale), 14 sono nella provincia di Milano, di cui sette a Milano città, otto a Bergamo, due a Brescia, Como, Monza e Brianza e Lecco. I ricoverati in terapia intensiva sono 14, i ricoverati negli altri reparti 137.