Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 28 luglio. LIVE

In Italia contagi in ribasso ma con meno tamponi effettuati: 170 i casi registrati nelle ultime 24 ore e 5 i mortiPiù alti i numeri in Europa, particolarmente in Spagna e Belgio. Negli Usa i casi salgono ancora, focolaio in Florida, dove i contagi sono aumentati dell'80%. Oggi il presidente del consiglio chiederà al parlamento la proroga dello stato di emergenza. Il governatore della Lombardia Fontana sul caso camici: "Ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento".