Dall'1 agosto per i veicoli Euro 6 diesel o benzina si possono risparmiare fino a 3.500 euro grazie al bonus auto 2020 confermato nel Decreto Rilancio. Per le auto green, invece, l'incentivo arriva fino a 10 mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride. Ecco tutto quello che c'è da sapere