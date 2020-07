Bonus mobilità 2020: come funziona e come si fa a richiederlo. FOTO

1/19 ©Getty

Dopo il lockdown causato dall’emergenza coronavirus, in molti hanno riscoperto il piacere della bicicletta e dei mezzi ecologici per circolare in città. Una tendenza che è stata percepita anche dal governo, che con il Decreto Rilancio ha introdotto il Bonus mobilità, dedicato a chi vuole comprare un mezzo di trasporto non inquinante: non solo biciclette, anche monopattini, hoverboard e segway. Si attende intanto la app dedicata, che dovrebbe essere pronta entro la fine dell’estate

