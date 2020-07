Coronavirus, negli Usa 57mila casi in 24 ore. Coprifuoco ad Anversa

Nel mondo i contagi sono oltre 16 milioni e 480mila. Biden attacca Trump: “Lo sviluppo di un nuovo vaccino richiede dedizione alla scienza, verità e onestà e abbiamo un presidente che non rappresenta nessuna di queste cose". Nella provincia fiamminga non si può uscire tra le 23.30 e le 6 del mattino. La presidente ad interim della Bolivia è stata dimessa dopo essere guarita dal Covid-19. I medici brasiliani chiedono un'inchiesta nei confronti del presidente Jair Bolsonaro per "crimini contro l'umanità"

Mentre nel mondo i casi di Coronavirus sono oltre 16 milioni e 480mila, secondo i dati della Johns Hopkins University gli Stati Uniti rimangono il primo Paese per numero di contagi - più di 4 milioni e 290mila - e hanno registrato ieri 57.039 nuovi malati e 679 decessi in 24 ore. Intanto la provincia belga di Anversa ha imposto un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6 del mattino. In Bolivia la presidente ad interim, Jeanine Anez, è stata dimessa dopo essere guarita dal Covid-19, mentre in Brasile gli operatori sanitari e i medici hanno chiesto alla Corte penale internazionale (Cpi) all'Aja di aprire un'inchiesta nei confronti dell'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro per "crimini contro l'umanità" nella gestione della pandemia (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Biden: Trump non è in grado di assicurare un nuovo vaccino leggi anche Coronavirus, dal Nyt paragone tra Usa e Italia: "Fallimento di Trump" Intanto negli Usa, come in tutto il mondo, si continua a discutere del vaccino: "Lo sviluppo di un nuovo vaccino richiede dedizione alla scienza, coordinamento, trasparenza, verità e onestà verso tutti e noi abbiamo un presidente che non rappresenta nessuna di queste cose", ha attaccato su Twitter il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, nel giorno in cui la società Usa Moderna ha avviato l'ultima fase dei suoi trial sugli uomini e il presidente Donald Trump ha promesso il vaccino Usa in tempi record. Coprifuoco notturno ad Anversa In Belgio la provincia di Anversa ha imposto un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6 del mattino, durante il quale si dovrà restare a casa, tranne che per gli spostamenti essenziali come andare al lavoro o all'ospedale. Lo ha annunciato lunedì sera la governatrice della provincia fiamminga, Cathy Berx, insieme ad altre misure contro l'epidemia di coronavirus. Nella provincia si concentra il 47% dei nuovi contagi della scorsa settimana nel Paese. "La situazione epidemiologica nella regione di Anversa ci obbliga sfortunatamente ad adottare delle misure supplementari", ha dichiarato la governatrice Berx, citata dai media belgi, invitando i residenti a "restare a casa il più possibile" e i visitatori "a non venire". Oltre al coprifuoco notturno, Berx ha annunciato la chiusura di bar e ristoranti alle 23, l'invito a ricorrere al telelavoro, l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici per i maggiori di 12 anni e dove non può essere garantita la distanza fisica di 1,5 metri. Vietati infine gli sport di contatto. Sull'intero territorio nazionale da mercoledì i contatti ad di fuori della famiglia non dovranno superare 5 persone per due settimane mentre sono attualmente consentiti incontri con 15 diverse persone ogni settimana.

Anversa - ©Getty

In Bolivia dimessa e guarita la presidente ad interim

approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata In Bolivia, tra i Paesi più colpiti in America Latina con 2.583 decessi e 69.429 casi confermati, la presidente ad interim Jeanine Anez è stata dimessa dopo essere guarita dal Coronavirus. "Grazie con tutto il cuore per l'amore e il supporto datomi durante la mia malattia da coronavirus. Sono stata dimessa e torno al lavoro normale. I vostri segni di affetto mi hanno dato la forza di continuare. I boliviani sono una grande famiglia. Andremo avanti", ha scritto Anez su Twitter.

Brasile, i medici chiedono di indagare Bolsonaro per crimini contro l’umanità Gli operatori sanitari e i medici brasiliani hanno chiesto alla Corte penale internazionale (Cpi) all'Aja di aprire un'inchiesta nei confronti dell'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro per "crimini contro l'umanità" nella gestione della pandemia. Un gruppo di sindacati, che sostiene di rappresentare più di un milione di operatori sanitari, ha consegnato al tribunale un dossier di prove, anche se la Cpi non è obbligata a valutare le rimostranze. In un comunicato i promotori dell'iniziativa denunciano che Bolsonaro e la sua amministrazione sono stati "negligenti in modo criminoso nell'affrontare l'emergenza Covid". Coronavirus: Messico, bilancio sale 44.022 morti e 395.489 casi La pandemia non si ferma neanche in Messico, dove il totale delle vittime è salito a 44.022 con i 342 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Registrati anche 4.973 nuovi casi, per un totale di 395.489 infezioni.

Controlli sulle spiagge di Rio de Janeiro - ©Getty

In Cina 68 nuovi contagi, 57 nello Xinjiang approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Salgono a 68 i nuovi contagi da Covid-19 in Cina, 64 dei quali sviluppati localmente. La regione autonoma dello Xinjiang conta per la maggior parte dei casi accertati nelle ultime 24 ore (57), mentre la provincia nord-orientale del Liaoning, altro focolaio sviluppatosi negli ultimi giorni, segna sei nuovi contagi. L'ultimo contagio “locale” si è registrato a Pechino, dove si conta anche uno dei quattro casi di oggi provenienti dall'estero: gli altri tre sono stati registrati a Shanghai (2) e nello Yunnan. Il totale di contagi registrato oggi è il più alto dal 6 marzo scorso, quando la Cina registrò 75 nuove infezioni e in aumento rispetto ai 61 registrati ieri. Cala, invece, il numero di contagi asintomatici, calcolati a parte rispetto al totale, a quota 34 contro i 44 segnalati ieri. In totale, dall'inizio dell'epidemia, la Cina conta 83.959 contagi, mentre il numero di morti rimane fermo a 4.634.