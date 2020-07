Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 29 luglio. LIVE

Atteso stasera il via libera da parte del Cdm alla proroga dello stato d'emergenza coronavirus fino al 15 ottobre, approvata ieri in Senato e che stamattina verrà portata da Conte alla Camera. Il premier definisce la proroga come "inevitabile e legittima", visto che "il virus continua a circolare". Ma le opposizioni attaccano.Risalgono intanto contagi e decessi in Italia: altri 212 i casi e 12 i morti in un giorno ( IL BOLLETTINO DEL 28 LUGLIO ). A fine agosto il Comitato tecnico scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole. Oggi intanto il voto sulla richiesta di scostamento di bilancio, prima al Senato e poi alla Camera.