Coronavirus, positivi alcuni dipendenti di un ristorante a Jesolo

Asintomatici i nuovi contagiati

Come riferito dal quotidiano Il Gazzettino, tutti i nuovi contagiati sarebbero asintomatici. Sempre il quotidiano veneto afferma che il presunto paziente zero del focolaio di Jesolo “si era sentito male da alcuni giorni e per questo non si era presentato al lavoro. Prima si è recato dal proprio medico e poi in pronto soccorso dove è stato sottoposto al tampone che ha confermato la positività. Non è comunque stato ricoverato e ora si trova in isolamento nella propria abitazione. Per questo l’Azienda sanitaria ha disposto il test del tampone per tutti i dipendenti e per i gestori”. A Vico Equense, intanto, tiene banco il "caso" legato alla presunta positività di 6 camerieri di un ristorante di Vico Equense (Salerno). A darne notizia è stato martedì il governatore Vincenzo De Luca, ma successivamente l'informazione è stata smentita dal sindaco della città.