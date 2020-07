Vico Equense, sindaco smentisce De Luca: "Da noi nessun caso positivo"

"Smentisco categoricamente quanto dichiarato dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo il quale a Vico Equense si sarebbero registrati ben sei casi positivi al Covid-19. Al momento in cui scrivo a Vico Equense non si registra alcun caso positivo al Covid-19. Probabilmente il Governatore si è confuso con qualche altra località. Mi metterò in contatto quanto prima con lui al fine di chiarire il malinteso", scrive su Facebook e in una nota Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense (in provincia di Napoli), a proposito delle affermazioni di ieri del governatore campano Vincenzo De Luca. La notizia è riportata anche da Napoli Today.

Le parole di De Luca

De Luca aveva dichiarato: "Sei contagi li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri. Lì abbiamo verificato una cosa strana e incredibile quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti che avevano frequentato quel ristorante, abbiamo scoperto che avevano dato dei dati falsi. Siamo veramente alla stupidità assoluta. Se andiamo in un ristorante e chiediamo le generalità, questo ci serve perché, in caso di pericolo, l'autorità sanitaria può telefonarti a casa e dirti che sei andato a fare una cena in un momento in cui c'erano tre positivi".