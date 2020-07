Il Cdm si riunisce oggi alle ore 20 per dare il via libera alla proroga dello stato per l’emergenza coronavirus fino al 15 ottobre ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Ieri è arrivata l’ approvazione del Senato e questa mattina la proposta verrà portata da Conte alla Camera. Il premier definisce la proroga come "inevitabile e legittima”, visto che "il virus continua a circolare". Ma le opposizioni attaccano. Intanto sempre oggi in Parlamento è previsto il voto sulla richiesta di scostamento di bilancio, prima al Senato e poi alla Camera. Il Comitato interministeriale per gli affari europei sarà affiancato per la gestione dei fondi Ue da una task force tecnica composta dal Comitato tecnico di valutazione e da una cabina di regia parallela con membri scelti anche dagli enti locali, ha annunciato ieri sera Conte. "Si lavorerà anche ad agosto, abbiamo tempi strettissimi", afferma il premier.

Il Consiglio dei ministri dovrà approvare la proroga dello stato di emergenza che ieri sera ha avuto il sì dell'Aula del Senato. Il premier Giuseppe Conte, in Aula a Palazzo Madama, formalizza la decisione del governo e della maggioranza. In una lunga "arringa" prima del voto del Senato, Conte elenca tutti i presupposti giuridici ed empirici che portano l'esecutivo a tenere quella cornice normativa che permette di intervenire "con tempestività ed efficacia" e di completare quanto finora fatto. Ma il premier non convince le opposizioni. Fi, Lega e Fdi tornano a compattarsi contro la proroga e Matteo Salvini, nel pomeriggio, chiama il presidente Sergio Mattarella per manifestare il suo "sconcerto". Alla fine il Senato da' il via libera alla proroga, ma con solo 157, 125 contrari e 3 astenuti, mentre Mattia Crucioli, già in passato in dissenso con il M5S, vota contro il suo gruppo. E votano contro anche due ex M5S, Carlo Martelli e Lelio Ciampolillo. La mozione dell'opposizione viene bocciata ( preclusa e non votata) nella parte che dice no alla proroga ma approvata nella passaggio che chiede il coinvolgimento delle Regioni con 281 sì e 3 astenuti.

Le parole di Conte al Senato

Conte si è presentato a Palazzo Madama dopo aver concordato la proroga in mattinata nel Consiglio dei ministri. Non è il premier, formalmente, ad indicare la data del 15 ottobre, che invece viene scritta nero su bianco in una risoluzione di maggioranza, frutto anche di un compromesso tra la linea più dura, che propendeva per la proroga al 31 ottobre e chi, anche in maggioranza, avrebbe preferito fissarne la fine a fine settembre. Il capo del governo arriva a Palazzo Madama consapevole della trincea dell'opposizione. Anche di quella più dialogante, Forza Italia. Conte, punto per punto, nel suo intervento tenta di confutare le tesi dell'opposizione. Lo stato di emergenza, spiega il premier, permette anche al commissario Domenico Arcuri di provvedere alle misure straordinarie per la scuola, come l'acquisto dei banchi. Insomma, per Conte lo stato di emergenza è il presupposto per provvedere con "tempestività ed efficacia". Anche perché, ricorda più volte il premier, gli effetti del Covid "sono circoscritti e contenuti ma non esauriti".

Le opposizioni contrarie

Ma il tentativo del premier va a vuoto. "Conte mente, in una deriva liberticida", è la stoccata che Giorgia Meloni sferra proprio mentre parla Conte. E Salvini, nel pomeriggio, protesta direttamente con il Quirinale. "Senza emergenza non c'è stato di emergenza", attacca il leader della Lega che, da qualche giorno, ha intrapreso una vera e propria crociata "negazionista". E l'ex vicepremier parla in Aula senza mascherina. "Parole motivate dall'ideologia", sottolinea Conte che, cosa quasi mai successa finora, decide di replicare alle opposizioni.