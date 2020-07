Covid, senza vaccinazione rischio morbillo per 80 mln bimbi nel mondo

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha contribuito a fermare numerose campagne di vaccinazione nel mondo, causando già alcuni casi tra i più piccoli, in Paesi come Vietnam o Repubblica Democratica del Congo. L'allarme arriva dal Fondo Onu per l'Infanzia (Unicef)

Dal coronavirus al morbillo, un'epidemia potrebbe a breve essere causa di un'altra. In tutti il mondo, infatti, 80 milioni di bambini sono a rischio morbillo, possibile conseguenza diretta della mancata vaccinazione durante la pandemia di Covid-19 che sta interessando il mondo. A dare l'allarme è il Fondo Onu per l'Infanzia (Unicef), che ha sottolineato come in questa fase, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo ma anche in quelli del Nord, un numero particolarmente elevato di bambini non sia più immunizzato.