Coronavirus, il bollettino del 29 luglio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.776. Le vittime, in totale, sono 35.129, con 6 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 289 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Guariti e terapia intensiva

I guariti nelle ultime 24 ore sono 275, per un totale di 199.031. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38, cioè 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 731. Sono invece 11.847 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono al momento 6.690.311, in aumento di 56.018 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.998.585 , al netto di quanti tamponi abbiano fatto (I CONTAGI NEL MONDO - DISTANZIAMENTO SOCIALE: LE IDEE PIÙ ORIGINALI). La Provincia autonoma di Bolzano comunica che ha effettuato un ricalcolo: ha eliminato 1 caso perché inserito due volte; l'incremento odierno dei nuovi casi positivi è +5.