Coronavirus mondo: superati i 14 milioni di casi e i 600mila decessi

Gli Usa rimangono il Paese più colpito in termini assoluti e registrano un altro record giornaliero di nuovi casi. Diciotto Stati americani sono considerati “red zone” e in alcune zone, come Miami, è scattato il coprifuoco. Il secondo Paese più colpito è il Brasile, dove secondo l’Oms è stato raggiunto il picco dei contagi. Segue l’India. In Argentina nuova estensione delle misure di quarantena dal 18 luglio al 2 agosto

Non si ferma la crescita dei contagi di coronavirus nel mondo: in totale, i casi ufficiali hanno superato quota 14 milioni e i morti sono oltre 600mila ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Più precisamente, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins aggiornati al 18 luglio, le persone risultate positive sono 14.106.753, mentre i decessi legati al Covid-19 sono 602.656 ( LA MAPPA ). Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito in termini assoluti. Seguono il Brasile, dove secondo l’Oms è stato raggiunto il picco dei contagi, e l’India, che registra oltre un milione di infezioni e scarse possibilità di contenere la diffusione della malattia ( LA SITUAZIONE IN ITALIA - LE GRAFICHE ).

Nuovo record di casi negli Usa

approfondimento

Coronavirus, si teme una nuova ondata: le nuove linee guida dell'Ue

Negli Usa è stato segnato l’ennesimo record di nuovi casi: 77.638 nelle ultime 24 ore. In totale, i contagi nel Paese salgono a 3,64 milioni e i decessi a 139.266. Nel Paese è allerta massima e almeno 18 Stati sono considerati “red zone”. Le situazioni più critiche in Florida, dove è scattato il coprifuoco nell'intera contea di Fort Lauderdale; in Texas, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un record di 10.256 nuovi casi e 174 morti; e in California, dove il governatore ha deciso che in 33 delle 58 contee dello Stato non riapriranno le scuole in autunno.

Coprifuoco a Miami

Uno degli Stati Usa che desta più preoccupazione è quindi la Florida, dove in alcune zone è scattato il coprifuoco. In particolare, a Miami Beach tutti devono restare a casa dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino per evitare feste e ogni tipo di assembramento notturno. Chiusi tutti gli esercizi commerciali, ristoranti e bar. I ristoranti possono continuare ad assicurare solo cibo recapitato a domicilio. Il coprifuoco nel resto di Miami parte alle 10 di sera. L'ordine resterà in vigore per almeno una settimana e la famosa Ocean Drive resterà chiusa al traffico durante il giorno.