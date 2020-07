3/21 ©Getty

Da luglio a settembre saranno eseguite prove a livello nazionale per la verifica del tracciamento dei contatti. Saranno anche valutate le capacità di individuare i nuovi focolai. Le prove potrebbero in seguito essere effettuate a livello locale e in settori mirati come macelli, scuole e case residenziali e in altre aree di attività

Lo speciale Coronavirus