Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie in diretta

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato in Senato il nuovo decreto che in sostanza proroga le misure restrittive del Dpcm dello scorso 11 giugno. Resta l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso e in tutte le occasioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento, così come restano le sanzioni penali per chi viola l'isolamento. Quarantena di 14 giorni per chi arriva da Paesi extra Ue. Rimangono anche le disposizioni sul lavoro a distanza.